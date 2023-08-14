投入2024立委選舉的台北市議員王世堅，今（14）日接受《中時新聞網》邀請一起開直播，除透露平時議會的準備工作沒有放掉外，更對台北市長蔣萬安評分，直言蔣目前的表現有75分以上，大讚蔣的態度很好，質詢上也有問必答。

王世堅表示，近日除積極投入立委選舉外，每天的例行工作、地方活動等都沒有忘記，且身為現任台北市議員的他，也認真為下個會期進行準備；王解釋，接下來是預算會期，雖然蔣萬安第一年可以稱預算是前市長柯文哲定好的，但接下來就是蔣自己要推的政策跟預算，對議會來說是大作戰，因此最近已經開始跟市府要各項預算。

談到蔣萬安的表現，王世堅認為可以分為兩階段，前3個月蔣還有點沉浸在勝選的喜悅，加上父執輩派來的監軍、太子少保等，蔣有點被垂簾聽政，他因此只給出59分；不過王指出，接下來蔣開始接收到議員們的建議與質詢，很好的地方是蔣都有聽進去，且態度非常好，質詢上也有問必答。

「每一件事都有去落實！」王世堅舉例，柯文哲8年任期間僅出席行政院會9次，但理論上應出席392次才對，如今才怨聲尤人說中央不給補助，但其實是柯自己未強烈爭取，他因此以同樣標準要求蔣萬安，而蔣就有積極出席並為台北市的需求進行爭取，如南環線、北環線、東環線等。

至於蔣萬安目前的表現，王世堅則不吝嗇給出75分以上的高分，他說蔣在程序上都有做到該做的，接下來就等蔣交出預算，才能看出蔣對於台北市政緩急輕重的定奪。