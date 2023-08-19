國民黨總統參選人侯友宜19日上午出席台北市中原客家崇正會70週年活動。（張鎧乙攝）

大陸商務部於17日宣布，我方對陸限制措施不符合WTO相關規定，亦不符合「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）內容，「將結合調查結果根據有關規定研究採取相應措施」，讓ECFA可能中止的疑慮再度升溫。國民黨總統參選人侯友宜今表示，不樂見台海之間有衝突，希望台灣這塊寶島可以因為兩岸和平，大家可以有快樂的好日子。

侯友宜今上午出席台北市中原客家崇正會70週年活動，會後受訪表示，他不樂見台海之間產生衝突，應該要不斷在平等尊嚴底下對話交流，大家取得互相信任，更要重視經濟產業，希望台灣這塊寶島可以因為兩岸和平，大家可以有快樂的好日子。

而媒體問及台北市長蔣萬安29日將赴上海市出席雙城論壇，侯友宜說，蔣萬安去參加上海論壇，這次也是延續以前的過往，十分樂見兩岸之間可以在平等尊嚴下多多溝通對話，互相信任，也祝福蔣萬安市長可一路順風，帶回工作的成果。