時尚CEO溫筱鴻透露看著比賽邁入十一年十分有感觸，希望能夠繼續將台灣設計師被世界看見。（吳松翰攝）

金獎得主胡俊丞的作品「古寫都耕」。（吳松翰攝）

銀獎得主林尚瑞的作品「叁：天，已經要光」。（吳松翰攝）

學生組金獎陳聖元作品「茶色山水」。（吳松翰攝）

學生組銀獎黃詠琪的「和光同塵」。（吳松翰攝）

台北好時尚邁入第十一年。（吳松翰攝）

台北市長蔣萬安（圖）24日出席「2023台北好時尚」臺北TOP時裝設計大賞頒獎典禮，穿上111年金獎設計師賴名浩的作品，首次走上伸展台走秀。（王英豪攝）

台北市長蔣萬安（前中）24日出席「2023台北好時尚」臺北TOP時裝設計大賞頒獎典禮，頒發112年金獎得主胡俊丞（前左）以作品「古寫都耕」獲得。（王英豪攝）

由臺北商業處舉辦的台北好時尚24日於台北101讀一文創舉行，今年以【 】in TAIPEI為競賽主題，現場由伊林模特兒們演繹各新銳設計師的作品之外，台北市市長蔣萬安也特別穿上去年金獎設計師賴名浩的作品走秀現身力挺，市長表示「第一次在專業的舞台上走秀有點緊張，本來筱鴻老師是建議我在舞台上甩西裝，但我怕練習不夠會卡住。」另外也提及比賽於今年邁入第十一年，一路走來十分不容易，時尚CEO溫筱鴻也表示十分有感觸，並補充「活動邁入十多年，我們培育許多新銳設計師被大眾看見，更努力把設計師們推向國內外時裝週的平台，希望能夠透過這個活動讓世界看到台灣時尚業的設計軟實力。」

本屆「台北好時尚」TOP時裝設計大賞，共挑選十名新銳設計師，以及十名學生設計師進入決賽，最後金獎的殊榮由設計師胡俊丞作品「古寫都耕」奪下金獎，銀獎則由設計師林尚瑞以作品「叁：天，已經要光」得到銀獎，前者以民國時期的黑白照片為靈感，並將傳統務農元素融入現代都市版型，撞出新舊交融的服裝風格；後者則是將歌手鄭宜農專輯《水逆》中的〈天已經要光〉為靈感，將從歌曲中得到的驚恐、慌亂、不安全感等感情具象化，轉譯成服裝之後獲得評審青睞。

學生組別部分，則是由學生設計師陳聖元以作品「茶色山水」獲得金獎、銀獎則是學生設計師黃詠琪的「和光同塵」，前者以家中生產的茶葉、運用不同茶染形式，染出兼顧自然、獨特的印花，整體版型也較為融入硬體的西裝版型，以及較為飄逸的唐裝等，優雅古典的模樣讓人印象深刻;後者同樣以古典的風格吸睛，他以老子道德經「挫其銳，解其紛，和其光，同其塵」的理念，整體以黑白色系為主，運用針織面料製造低調優雅的圖騰，版型設計則以略微中式風格融入現代美感，展現低調內斂的服裝風格。