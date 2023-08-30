日前時尚品牌Michael Kors釋出全球代言人演繹的2023秋冬形象廣告前導片，片中舒淇僅以數十秒現身，便引起網友討論，品牌現完整公開形象大片，分別演繹兩套造型展現不同的時尚風格，但搭配本身自帶的氣場都讓網友驚呼「舒淇是美麗的代名詞！」，而設計師Michael Kors先生也表示「她就是會行走的時髦女神！」
女星舒淇近年雖電影、戲劇作品不多，但人氣依舊居高不下，仍是許多人心中的性感女神，近期頻繁登上時尚雜誌封面之外，也獲選擔任80屆威尼斯影展主競賽單元評審並將出席影展活動，同時也成為數個品牌的代言人，今年49歲的她舉手投足間仍充滿女神風範。
本次形象大片由攝影師Nick Yang掌鏡，取景於上海半島酒店，以歷史悠久的上海外灘繁華江岸為背景，定格品牌的奢華魅力和Jet Set精神，於形象廣告中舒淇在落日晚霞之中以黑色率性西裝穿越酒店長廊，並搭配Parker帝國包同行，袋蓋上Empire Logo相當吸睛；下一幕她換上豹紋裙裝露出標誌性的迷濛眼神，容易讓人顯得老氣的豹紋印花在她身上卻十分合理，而他手上那只豹紋印花Mila包在品牌形象大片中也搭配不同的造型現身，更展示它的百搭性。
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