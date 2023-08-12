台灣知名模特兒傅雅凡（Fan Fu）與紐約Parsons設計學院畢業的港裔設計師Catherine Tam共同創立全新內睡衣、泳裝品牌Shine From Within，並於日前於台北市東區開設旗艦店，主打可以和日常的外出服做混搭的舒適內睡衣時尚。
另外品牌也特地邀請獨立女性珠寶設計師Natalie Y，設計配戴在身上Body Chain及J’aime Moi Fine Jewelry系列珠寶，利用堆疊、分層、混搭搭配，營造視覺亮點。雙方針對即將到來的七夕攜手推出聯名系列，結合貼近女性的內衣、泳裝與珠寶，兩款七夕聯名禮盒中，「星漾洛可可」內含芭蕾名伶馬甲式內衣 一套以及一款星星月亮造型的18K金鑲鑽和粉紅剛玉珠寶； 「夜幕摩納哥」則包括一套黑色的迷情尼斯睡衣連身褲與幸運馬蹄凌灰石14K金鑲鑽身體鍊，除在旗艦店上市外也同步於官網上架。
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