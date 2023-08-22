Amanda拍婚紗照，先嫁給自己。（藝和創藝提供）

Amanda拍婚紗照，先嫁給自己。（藝和創藝提供）

人稱台版渡邊直美的劉紀範（Amanda）今年工作滿檔，不管是綜藝節目常常看到她的身影，也挑戰多部戲劇，更跨界當起主持人，野心滿滿的她突然宣告自己「七夕情人節要嫁了」此舉讓工作人員都嚇壞，原來是母胎單身的她一直想著要脫單，決定先嫁給自己。

日前到朋友的婚紗店試穿婚紗時，玩上癮一套換一套，加深她想結婚的心情，趁著機會找了好朋友組成「沖婚頭團隊」，拍起來兩套風格不同的時尚婚紗照，一套是綠色歐美風，前短後長的紗裙設計，配上黑人辮頭，笑說完全就是為她設計的訂製款，立刻想拿卡來結帳，反被朋友被虧：「已經找到老公了嗎？」另一套是浪漫的金箔白紗造型，Amanda拍攝過程中，收起霸氣展現少女心。

問及拍婚紗的感想，她笑說真的太累了，需要立刻大吃披薩跟炸雞慰勞自己，也感受女生結婚也是好辛苦，為了拍一次婚紗照，要擠進漂亮的婚紗裡下了很多苦心，除了要展現身材線條，還要擺出不符合人體工學的姿勢，還好這次是嫁給自己，但她也不忘逼髮型師自薦單身，要髮型師約他的鮮肉朋友出來聯誼，笑說連各大節目的通告只有聯誼的主題都會來找她，身邊的人都比她還認真求姻緣。