近日空軍飛行員新人雙雙站上F-16V戰機襟翼拍「特種婚紗照」，這項特權卻引發民眾黨基隆市黨部主委、前空軍航空技術學院學務處長林毓峯質疑，恐造成機翼、蒙皮受損。言論一出引來不少批評，臉書軍事粉專「IDF經國號」也分析，這對新人所站的位子也並非原文所指「襟翼」，而是機翼主結構，這個地方本來就可以踩，痛批林毓峯打擊軍心士氣。

林毓峯日前在媒體上指出，有空軍新人站在F-16V戰機的「襟翼」拍婚紗照，認為該處屬於全機較為脆弱的地方，新人站在上面拍照，若後續若開放給民眾拍照，恐怕會增加蒙皮受損的機率，也會讓大眾誤解、對國軍形象沒有幫助。而規定也註明，相關人員需穿著防滑鞋套，以防止人員跌落及戰機蒙皮受損。

臉書軍事粉專「IDF經國號」昨（17）日發文表示，「新人為拍攝婚紗照站在飛機機翼上，如後續對民眾開放恐增加蒙皮受損機率」，但這個問題本來就不存在，因為空軍一直未對除現役官兵外的民眾開放戰機婚紗照拍攝，更遑論造成蒙皮受損機率增加，簡直是「杞人憂天」。

「IDF經國號」粉專分析，從照片上看，新人站的位子也並非林毓峯所指「襟翼」，而是機翼主結構，這個區域本就可以踩，從不少照片上可看到「Walk way」與「No Step」字樣，只要在指定區域踩踏就沒問題，「不然戰機如何能承受+9G的重量？以及日常維保該如何進行？地勤人員吊鋼索懸空嗎？」。

「IDF經國號」粉專表示，林毓峯在媒體上堅稱「明確規定要穿防滑鞋套」，然而防滑鞋套的功用並非防止蒙皮受損，而是防止地勤人員工作時滑倒的保障措施，但新人僅是為拍攝定格婚紗照而非跑上跑下。且對比美國空軍，人員在維修時也多半穿著軍靴，「基本上只要鞋底乾淨、無異物就不致造成受損」。

「IDF經國號」粉專表示，戰機飛行員作為高風險職業，與眷屬間需高度磨合，彼此心理素質都要很強大。在戰機前拍攝婚紗照，除了代表對自己的職業擁有高度榮譽感與自信外，更重要也是代表眷屬在背後的支持。同樣使用F-16戰機的美軍，不時也釋出官兵或者是眷屬站在戰機機翼上的合影。飛行員在空中跟敵人拼命，享受一點所謂「特權」並無不妥。

「IDF經國號」粉專最後也透露，據側面了解在場也有專業地勤人員引導拍攝，不料被有心人士借題發揮，變成鞭撻國軍的工具。可憐的新人因此受到長官責難，還被提醒發照片前「自我審查」，因為「可能造成觀感不佳」。

而林毓峯臉書粉絲專頁，也引來不少網友留言抨擊，林毓峯則回應：「我有請教過修大幹部，重點是民人站在機翼上，而不是飛行員」。

對此，空軍司令部回應，本屬嘉義基地為鼓勵官兵結婚，增進眷屬對單位認同，日前同仁於112年3月間申請拍攝婚紗照，經現場相關人員確認並採防護措施後執行拍攝，且於事後實施飛機檢查，一切均正常。

空軍司令部進一步表示，考量該行為可能發生人員摔落潛在風險，本部已要求各單位非執行修護任務時，嚴禁站在機翼上，以確保重要武器裝備妥善及人員安全。