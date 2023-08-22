日前一對空軍飛行員新人站上F-16V戰機機翼拍攝「甜蜜婚紗照」，遭外界批評恐造成機翼、蒙皮受損，事後空軍一度傳出未來將嚴禁此舉，引發軍眷及軍事迷議論。空軍參謀長曹近平今（22日）在國防部例行記者會澄清，只要在奉核准、有管控且具體安全措施下來進行，並不會禁止、也沒嚴禁拍攝。

國防部今（22日）舉行例行記者會，媒體詢問空軍是否將嚴禁飛官新人站在機翼拍婚紗乙事，空軍參謀長曹進平澄清，空軍沒禁止、也沒有嚴禁，支持所有對國軍有正面形象意義與價值的作法跟作為。

曹進平表示，空軍注意的是「安全維護」，因為戰機外型有許多不規則且尖銳的部分，不管是任何人在任何情況，要接近、登上、進入戰機，都存在某種不同程度的風險，因此須在奉核准、有管控且具體安全措施下進行。

媒體進一步確認，空軍司令部先前向各單位發布在「非執行修護任務時嚴禁站在機翼上」，空軍今日是否改口？

曹進平解釋，這個原則一直都沒有變，對國軍與空軍有正面形象提升意義的作為都表達支持，但「安全維護」部分仍是最為重要。過去的表達或許不夠全面，但原則一直都沒有變。

針對未來空軍基地空勤或地勤人員提出申請婚紗照或相關主題拍攝，仍可站在機翼上方進行？

曹進平強調，只要有須接近或碰觸到戰機的安全顧慮都必須按奉核准、有管控且有具體安全措施下來執行。