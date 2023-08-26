瑞航空服員登上機翼嗨翻拍照

1名台灣飛官不久前因和未婚妻登上F-16V戰機機翼拍婚紗照，引發廣大爭議。有人認為，這無傷大雅，說批評者是大驚小怪，但最近瑞士國際航空（Swiss International Air Lines）發生了一起大同小異的事件，國外又是如何反應？

據《紐約郵報》（New York Post）25日引述中歐新聞（Central European News）報導，瑞航有空服員本月稍早在離開阿根廷首都布宜諾斯艾利斯之前，為了打發時間，在龐大的波音（Boeing）777 客機飛往蘇黎世之前不久，竟被拍到在機翼上肆無忌憚，扭腰擺臀地跳舞，並猛擺姿勢。

由在航廈等飛機的旅客所拍下的影片顯示，1名女空服員在機翼上旋轉，並擺出迪士尼（Disney）公主的姿勢，接著揮手要1名男空服員從敞開的安全門走過去，好加入她的行列。

Airline crew blasted for ‘life threatening’ photo shoot on plane wing https://t.co/TKpM6qAQZL pic.twitter.com/0FNw20RcRt — New York Post (@nypost) August 25, 2023

隨後這名男空服員便在這名女性身邊，擺出健身猛男秀肌肉的姿勢，而另一名男機組員也突然現身，和他們一起合照。至於另外兩名在停機坪上的地勤人員，也在飛機引擎前擺姿勢拍照。

而瑞航高層得知後，毫不遲疑地譴責了機組人員的驚險舉動，並在聲明中說，「不會容忍這種行為」。瑞航發言人佩爾澤（Michael Pelzer）說，影片中看似有趣的動作其實有生命危險。他指出，波音777客機的機翼約5公尺高，萬一從這麼高的地方掉到堅硬的地面，下場可能很嚴重。

此外，佩爾澤並進一步強調，機組員只有在如疏散等緊急情況下，才應該踏上機翼，接著他繼續痛批這些員工不切實際的行為。瑞航高層要求停止這種愚蠢舉動，而副總裁柯努切爾（Martin Knuchel）則說，他「感到憤怒和失望」。

至於瑞航其他不願透露姓名的機組員也痛批他們的行為，其中1位33歲的同事說，「靠，這是真的嗎？」接著指出，制服上的標誌顯示，其中1名跑上機翼的人是座艙長。這位機組員說，這種行為不僅危險透頂，還根本不專業。另一位39歲的機上主管則說，他們以這些人為恥。