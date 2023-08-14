根據阿根廷昨天的初選投票結果，阿根廷人將於今年10月的總統大選中，在極右翼議員米雷伊、中間偏右聯盟候選人布爾瑞奇、和經濟部長馬薩之間選出新總統。

法新社報導，在這個區域的獨一無二選舉制度中，阿根廷人昨天在22名潛在總統候選人中選出他們屬意的人選。開出93%選票後，反建制派的米雷伊（Javier Milei）以超過30%的得票率位居第一。

67歲的布爾瑞奇（Patricia Bullrich）獲得約28%的選票，身兼律師和經濟部長的51歲馬薩（Sergio Massa）則以27%得票率排名第3。

隨著阿根廷通膨年增率高達115%、貧窮率飆升、阿根廷貨幣披索劇烈貶值，極不受歡迎的阿根廷總統艾柏托．費南德茲（Alberto Fernandez）不會在10月的大選中尋求連任。

阿根廷政府為應對逐漸枯竭的外匯儲備，實施了嚴格的貨幣管制，並向企業徵收更高的進口稅，以維持美元外匯存底。

人民對現由馬薩及其「祖國聯盟」（Union por la Patria）代表的中間偏左政府不滿，以及對布爾瑞奇的右翼反對聯盟「合力改變」（Together for Change）感到失望，為其他候選人創造了空間，其中包括自由派候選人米雷伊。

米雷伊這位極右派議員對前美國總統川普（Donald Trump）和巴西前總統波索納洛（Jair

Bolsonaro）情有獨鍾，並在昨天的選舉中作為自由前進黨（La Libertad Avanza）唯一的候選人參選。

米雷伊曾表示，他要廢除中央銀行、禁止墮胎、放寬武器買賣限制、並開放人體器官銷售市場。

27歲的銷售主管卡多佐（Facundo Cardozo）認為，由於國家的情勢太過糟糕，米雷伊的非傳統觀點可能會是最好的選擇。

托爾夸托迪特利亞大學（Torcuato di Tella）政治學教授奈格里（Juan Negri）表示，米雷伊「反映了許多人的失望感，許多選民對政黨不再信任」。

在阿根廷，有3540萬人具有投票資格，昨天的初選被認為是誰能在大選中取得勝利的有力預測，特別是當其中一位候選人一枝獨秀時。

這3名候選人將在10月22日進行第1輪投票，如果有必要，將在11月19日進行決選。