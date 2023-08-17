新豐掩埋場多次「發爐」，包含全縣垃圾問題全民關注，17日縣議會臨時會多名議員關心掩埋場改善進度。（邱立雅攝）

新竹縣新豐區域掩埋場7月16日晚間發生大火，堆置區2期垃圾堆置區及舊垃圾打包區延燒面積高達1.5萬平方米，直到20日火勢才全數撲滅。自燃事件惡臭從新豐飄散至竹北、竹市，17日下午新竹縣議會臨時會專案報告中，議員質詢未來如何徹底解決問題？環保局解釋將從降溫、阻絕空氣沼氣方向著手，也已請專家協助檢討改善。

新豐區域掩埋場自燃事件，經過調查，為連日乾燥高溫使得堆置表面起火，並因當日風大，火勢快速順著乾燥表面蔓延。不過因延燒至舊垃圾打包區，縣議員何智達質疑為何2期堆置區與舊垃圾打包區之間未有適當間隔，導致已打包好的垃圾竟因此燒光？環保局代理局長蕭宏杰解釋，兩者中間確有通道，但火勢延燒到舊打包區，未來採地工織布覆蓋，將不會產生延燒。

縣議員蔡蕥鍹指出，新豐垃圾掩埋場從2018年開始已發生66起火警，光是去年便燒了19次，今年7月14日就曾發生過自燃，7月17日更是擴大燃燒，造成嚴重空氣汙染。何智達質疑環保局為何未有未雨綢繆？蔡蕥鍹也提出垃圾是否不當堆置、落葉樹枝與垃圾混置等疑問，她也要求針對長期支援的消防、義消弟兄等工作人員，環保局應有記功嘉獎、實質慰勞。

蕭宏杰表示，近幾年掩埋場因有廢樹枝和巨大家具如彈簧床等堆置，針對落葉區和巨大家具已分區堆置，其中樹枝可當燃料另外處理。同時感謝消防局協助救災，掩埋場已設置消防系統，可自動降溫滅火，環保局也會發文請消防局替救災同仁記功嘉獎。

議員歐陽霆追問垃圾如何去化，幾年能清完？蕭宏杰解釋，去化時間點難說，因為變動大，至於堆置多久，對環保局來說也是痛苦的事情，尤其今年新竹市焚化爐效能很低，不過今年整改之後明年處理效能會增加，加上苗栗協助，會積極多元去化，同時也並行源頭減量。