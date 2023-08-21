新竹縣關西鎮艾斯巴達公司汙染鳳山溪事件，引發民眾關注用水安全，環保局事後在水公司關西淨水場取水口附近加裝水質監測器，在頭前溪和鳳山溪設置的固定式水質感測器，監測1年來並未發現水質出現異常，環保署檢測全國河川水質，頭前溪水質極優，位居全國第二名。

環保局代理局長蕭宏杰指出，環保署每月都會公布水質監測結果，頭前溪流域水質RPI（河川汙染指數）平均達1，屬「未（稍）汙染程度」，在全國26條中央轄管河川排名是第2名，鳳山溪流域從關西渡船頭到竹北台1線鳳山溪大橋的監測水質RPI平均也是1，檢測結果均符合飲用水源水質標準。

蕭宏杰指為確保頭前溪和鳳山溪民生用水安全，該局購置10組移動式水質感測器，視稽查汙染目標放置在重要河段或事業放流口，進行24小時連續監控，水體一旦出現異常數據，該局人員就會趕至現場了解。

環保局去年7月並啟動河川水質自動監測計畫，在頭前溪興隆大橋、鳳山溪南華橋和寶石橋、新豐溪振興橋、鹿寮坑溪的鹿寮坑溪鐵橋等5處，架設固定式水質感測器，透過雲端科技平台即時掌握水質變化，確保重點管理河川的水質。

這項河川水質自動監測系統，是採傳訊紀錄主機與水質分析儀分離式設計，感測電極直接接觸水體，能監測水質PH值、導電度、溫度、溶氧量、化學需氧量、氨氮及懸浮固體等。

水質監測資料由紀錄主機透過4G無線傳訊，傳數據至雲端資料平台，如發生突發狀況無法連線時，主機可立即將資料儲存，通訊恢復後會自動補傳資料，避免資料遺失及智慧監控。

蕭宏杰指出，固定式水質感測器去年7月完成監測網頁，民眾能從監測網頁查詢各站點監測數據，這1年來從遠端即時掌握水質變化，並未發現水質異常。

蕭宏杰指0612艾斯巴達汙染鳳山溪事件，排放的是有機物，當天水量較大，流到南華橋時已被稀釋，感測器並未監測到異常，為此在水公司關西淨水場取山口附近加裝監測器，確保民眾用水安全。