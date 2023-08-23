台中市梧棲區資源回收廠22日下午火警，經過一夜灌救，今天早上仍持續燃燒中。（台中消防局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市梧棲區梧南路1處資源回收廠22日14時20分火警，由於現場堆置大量塑膠粒，火勢一發不可收拾，濃濃黑煙直竄天際，昨天深夜10時控制燃燒面積約在1500平方公尺，直至今天早上還在燒，已燒了18個小時，消防人員目前持續灌救中。

台中市消防局昨天下午2時許獲報，共計派遣第4大隊、轄區梧棲分隊等14個單位，出動消防車25輛、救護車1輛、警備車14輛、消防人員96人、義消60人前往灌救，昨深夜22時34分火勢控制，幸未延燒到廠房。

消防人員昨深夜控制火勢在1500平方公尺，由於現場都是壓縮塑膠粒等易燃物品，不易撲滅，經過徹夜灌救後，目前仍持續燃燒中。據悉，昨天下午起火時，現場人員拿滅火器自行滅火，由於塑膠粒迅速延燒，加上風勢助長，消防人員到場時，現場已陷入一片火海。

環保局表示，現場貨櫃及大量塑膠類堆置，起火原因未明，因為塑膠為易燃物質，導致火勢延燒產生大量濃煙及粒狀汙染物，消防局持續針對殘火處理中，環保局稽查同仁於現場以手持式PM2.5偵測儀於下風處量測PM2.5 最高達213.9 ug／m3 (上風處13.3 ug／m3)。

針對業者堆置物管理不當起火燃燒產生粒狀及異味汙染物，已涉違反《空氣汙染防制法》規定，環保局將依法處新台幣10萬元以上、500萬元以下罰鍰；另外，現場消防廢水未能妥善收集致汙染周界水溝，環保局亦將以違反《水汙染防治法》第30條規定告發處分，可裁罰新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。