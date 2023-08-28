台中外埔區大安溪堤防短短半個月2起自撞車禍，連續帶走3條人命，立法院副院長蔡其昌28日當場要求第三河川局提出交通安全改善計畫。（陳淑娥攝）

台中大安溪廍子及社尾堤防橫跨大甲及外埔區，是大安溪重要河堤設施，立法院副院長蔡其昌28日視察兩堤防整建工程進度。針對該河堤道路，短短半個月2起自撞車禍，連續帶走3條人命，他當場要求第三河川局盡快提出交通安全改善計畫，避免重大車禍再發生。

廍子及社尾堤防是大安溪重要的河堤設施，蔡其昌自2019年起，持續要求水利署針對大安溪沿岸的河堤設施編列強固經費，以保障民眾生命及財產安全，因此水利署近5年來共投入約1億3600萬元經費整建堤防，今特別邀集水利署等相關單位前往堤防會勘整建工程。

蔡其昌表示，過去10年來長期努力爭取整治大安溪，獲編列的總經費達到1億3000萬元，不僅針對河川治水的整治、提高防洪標準、降低對人民財產及生命安全的風險，沿岸的堤防也呼籲水利署要一併整建加固、確保安全，後續也將老舊的廍子堤防及社尾堤防進行整建，今天特別前來視察相關工程進度。

水利署第三河川局副局長劉敏梧指出，大安溪廍子堤防及社尾堤防整建工程刻正進行中，工程總經費6500萬元，預計將於明年3月全數完工，改善堤防多處混凝土劣化、裂縫和破洞的損壞，希望為民眾帶來更安全的環境。

此外，針對該路段近期時常發生重大車禍，短短半個月，已連續帶走3條人命。蔡其昌則當場要求第三河川局盡快召集專家商討，提出交通安全改善計畫，同時採納地方鄉親的意見，務必降低該路段的危險，避免重大車禍發生。

市議員施志昌說，近期該路段時常發生重大車禍，多數都是外地人因不熟路況而發生，目前管理單位為第三河川局防汛道路，自己也會爭取市政府接管該條道路，才能依照道路相關規則設置標誌標線，讓這條道路更加安全。