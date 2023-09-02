今年第11號颱風「海葵颱風」持續逼近，預估2日最接近台灣，且有機會從東部登陸。林業及自然保育署台中分署考量旅客安全，轄區大雪山、八仙山及武陵國家森林遊樂區自2日中午12時起至4日預警性休園；另有13條自然步道2日8時起封閉。

林業保育署台中分署指出，依據中央氣象局發布訊息，中部山區2日至4日受颱風及其外圍環流影響，總雨量初估達400至700mm。考量轄內大雪山、八仙山與武陵國家森林遊樂區聯外道路距離長，為免因豪大雨造成落石坍方、林木易崩落、倒塌等風險危及旅遊安全，3處森林遊樂區於2日中午12時起預警性休園至9月4日。

林業保育署台中分署指出，後續將視颱風警報解除，園方進行災害勘查及環境整備，在園區安全無虞下，再行開園。另，分署轄區內之自然步道群如谷關七雄步道、鳶嘴稍來山步道及橫嶺山步道等計13條步道，配合台中市政府災害應變中心公告，自2日8時起封閉，請民眾勿進入步道。

林業保育署台中分署呼籲，颱風期間為維護自身安全，應盡量避免前往山區及從事山域活動，請民眾隨時注意氣象情資、台中市政府公告及最新開、休園資訊，相關訊息可至官網或是台灣山林悠遊網查詢。