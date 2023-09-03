台中市議員陳俞融表示，台中公園內有不少歷史建築或古蹟，卻因管理不力，導致環境持續惡化。（陳俞融提供）

有百年歷史的台中公園，過去是許多遊客到台中必訪景點，近幾年因公園環境老舊而逐漸沒落，市議員陳俞融說，台中公園內有不少歷史建築或古蹟，卻因管理不力，導致環境持續惡化，像是之前才斥資千萬整修的湖心亭，現在地板仍布滿鴿糞痕跡，呼籲市府應改善。

台中市府建設局指出，建設局有公園駐點人員協助台中公園的清潔維護與設施巡查，目前景觀得宜，維護的不錯；至於湖心亭鴿子聚集使得鴿糞遍布，主因民眾餵食鴿群導致，市府長期要求維護廠商加強野鴿驅趕及減量，近來鴿群數量已獲得控制。

陳俞融表示，台中公園歷史悠久，且是台中市重要地標，公園內的湖心亭、台灣省城大北門、放送頭、砲台山等都是歷史建築或古蹟，其中湖心亭更是台中市府徽象徵，但她近日實地走訪公園，發現整體環境不佳，連日前才花費近千萬修復的湖心亭，地板仍滿是鴿糞痕跡，令人質疑市府連衛生維護的工作都做不好。

陳俞融強調，市府每年花費約850萬進行台中公園綠美化及設施、水電修繕，但以「吳鸞旂公館更樓」來說，該建築斑駁老舊、有些門窗甚至已脫落；公園內部分通道也有民眾隨意丟棄的垃圾、回收物，連變電箱都殘破不堪。建議市府導入現代化的智慧管理設施，尤其加強台中公園環境清潔維護，恢復其歷史價值。

建設局表示，台中公園內設有資源回收子母車，環保局每日收取垃圾、每周回收資源物，未來將請維護廠商加強垃圾分類與管理；針對「吳鸞旂公館更樓」的維護，公園內有駐衛警巡查，未來將請警方列為重點、加強巡查，並評估加設管制設施，避免民眾進入破壞。