打造優質水環境，台中市府水利局近幾年積極推動河川整治計畫，但市議員陳俞融拿柳川與綠川相比較，發現盧市府任內花在綠川的整治經費達9.5億元，柳川卻只花7.25億，雖打造中正淨水場周邊為親水景觀，卻與下游的學士柳橋到五權柳橋形成新舊強烈對比，呼籲市府持續推動柳川下游整治工程。

水利局長范世億指出，中正淨水廠周邊環境經整治後成為親水河岸，是許多民眾休憩的好去處，但柳川河段很長，沿忠明南路下游到大里溪還有一大段，市府將分段向中央爭取經費整治。

陳俞融指出，柳川、綠川都是流經台中市精華區的重要河川，前市長胡志強、林佳龍到現任市長盧秀燕接力整治，部分河段更成為打卡熱點，但拿出經費比一比，盧市府花在柳川的整治經費較綠川少了2億多，且柳川的部分河段尚未改造，形成上下游河岸景觀有很大落差的情況。

陳俞融舉柳川二期的整治為例，她說，位於中正公園內的中正淨水廠已改造完成，周邊環境以多樣性植栽進行景觀規畫，但跨過學士路後，從學士柳橋到五權柳橋的柳川下游卻仍是單調的景觀，甚至河岸還可見民眾隨意丟棄的垃圾，呼籲市府應持續投入資源，讓柳川整體景觀能大變身，也提供民眾更多水岸綠廊的休憩環境。

范世億表示，針對柳川水環境改造，市府將持續爭取中央前瞻基礎建設經費，但因柳川下游河岸周邊腹地較狹小，恐無法規畫如上游般的優美水域空間；此外，市府近年來積極推動河川整治，在東大溪部分著重於水質改善，近來也形成親水環境，另旱溪排水的積善橋下方近來正在施作輕艇館，預計明年完工。