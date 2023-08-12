帶領學生關懷家鄉環境並了解環境議題，鹿角溪溼地小小水環境巡守隊長胡秀芳獲行政院環保署評選為「111年度女性環保楷模」，新北市環保局主任秘書陳美玲於11日水環境巡守隊年度隊長會議中代為頒獎，同時表揚淡水公司田溪水環境巡守隊，獲得「111年度全國水環境巡守隊」甲等殊榮。

環保局表示，新北市自2005年成立水環境巡守隊至今隊伍數已達29隊，隊員數近900名，近年女性隊員人數不斷提升，佔比約45％，不論是河川、海灘的巡檢、水質檢測或是淨溪（灘）等大小活動中，都能看見她們活躍的身影。繼2021年度新店崇光社區大學水環境巡守隊江紫茵前隊長獲選女性環保楷模後，2022年度再由本市鹿角溪溼地小小水環境巡守隊胡秀芳隊長獲得此項殊榮。

環保局說明，胡秀芳自1990年至樹林國小任教，一直以來致力於環境教育的推廣，2008年與附近學區共4所學校志同道合的校長、老師們先是籌組了「鹿角溪人工溼地課程發展工作坊」，後續為了能長期觀察紀錄濕地的生態演替及保護鹿角溪濕地環境，組成了「鹿角溪溼地小小水環境巡守隊」，將鹿角溪人工濕地作為戶外學習場所，以「全球思考、在地行動」為宗旨，帶領學生關懷家鄉環境並了解環境議題。

胡秀芳表示，鹿角溪人工濕地約16公頃，位於大漢溪與其支流鹿角溪匯合處，回想初入濕地時，高灘處的人工濕地工程尚在進行，地表充斥挖土機的痕跡，而在濕地建造完成後帶著學生們來到此處，撥開草叢竟發現了60多隻高蹺鴴在水邊覓食，濕地生機盎然的美好場景讓她非常感動。

鹿角溪溼地小小水環境巡守隊目前已有十餘所學校響應，有許多現已是大學生甚至已出社會工作的學員也願意回到巡守隊伍，與學弟妹傳承分享經驗、協助策劃活動，將守護水環境的使命代代相傳下去。

另，代表新北市參加2022年度全國水環境巡守隊選拔榮獲甲等佳績的隊伍，是甫成立不久的「淡水公司田溪水環境巡守隊」，其以淡海新市鎮的程氏古厝為主要據點，在水環境巡守隊成立前，團隊成員即致力於藝文體驗與社區鄉土教學，2021年加入水環境巡守隊行列後，更將對家鄉環境的關懷擴及水域生態保護，將水環境教育宣導充分融入在社區走讀文化推廣中。