金管處預定於7月15日辦理「慈湖濕地生態推廣活動-慈湖踏查趣」活動，歡迎報名參加。(圖／金管處提供)

金門國家公園管理處為推廣慈湖濕地生態教育，預定於7月15日上午9時至12時，在慈湖解說站辦理「慈湖濕地生態推廣活動-慈湖踏查趣」活動，透過導覽解說，帶領學員實地走訪慈湖，了解慈湖棲地類型，認識慈湖鳥類、水生生物及慈湖周邊環境。

金管處指出，金門位於東亞地區鳥類遷徙的途徑，候鳥在遷徙途中需要濕地棲息與覓食，因此慈湖濕地就成為遷徙性水鳥重要的中繼站，亦為金門鳥類鳥況的關鍵。慈湖周邊遍布漁塭，水道綜橫交錯，雙鯉湖至慈湖之間也成為水獺出現覓食的熱點。

金管處表示，為維護慈湖動植物生態系統及棲地，達到生物多樣性及永續發展目標，因此劃設為慈湖(國家級)重要濕地，而在濕地保育的目標下，推動民眾參與生態保育行動，愛惜生態資源及維護自然環境，共同致力於濕地的明智利用。

金管處說明，本次活動內容包含帶領學員認識常見的鳥類、與水域生物、檢測慈湖水質、並以慈湖食物鏈瞭解濕地生態性的重要性。報名對象為國小高年級以上一般大眾，自即日起開放線上報名，預計招收30名，報名額滿為止，歡迎踴躍報名參加，報名網址：https://reurl.cc/p666Vb。