基隆市氣候多雨潮濕，除濕機是每戶必備家電，但許多舊除濕機不僅相當耗電也不環保。對此基隆市工務處為鼓勵民眾更換節能除濕機，今年7月7日將繼續舉辦汰舊換新補助的活動，只要按照規定完成舊機回收，每台補助最高2千元，希望有需要的民眾可以多多利用。

基隆市工務處於今年7月7日將開始補助除濕機汰舊換新，每台最高可以補助2千元。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

工務處說明，為提升民眾便利性，本活動將採線上申請（網址：https://klcg-esaving.tw）， 民眾只需在家中備妥申請資料包含身分證、存摺、裝機地址電費單、統一發票（含產品型號銷售明細）、產品保證書或保固卡、除濕機舊機回收證明等拍照上傳，不限戶籍（但裝機地址限基隆），不限申請台數。

基隆市工務處除濕機汰換補助相關流程，詳情可上基隆市工務處官網查詢。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

工務處說，完成上述流程購買1級節能除溼機後，並完成舊機回收，每台補助最高新臺幣2000元。收到審核成功通知後，民眾可透過郵寄掛號或親送領據至基隆市政府工務處「公用事業科」申請櫃檯（基隆市中正區信二路299號5樓）。

詳細補助計畫內容及附件可至基隆市政府工務處官網查詢，或致電節電補助專線02-2426-0130咨詢。

此外，購買能效一級除濕機除了可申請本活動補助經費，2025年6月14日前還可向財政部申請退還減徵貨物稅，合計最高可獲得3200元節能補貼。