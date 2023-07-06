行政院會6日通過「房屋稅差別稅率2.0方案」，除了整體制度改為全國歸戶並提高稅率上限至4.8％外，建商餘屋持有年限在2年以內者，稅率調高為2％至3.6％，2年後稅率最高將達4.8％。國民黨立委曾銘宗表示大方向是支持，但也酸說，民進黨已經執政七年多，為什麼這時候才拿出來？就是因為年輕朋友選票跑掉了才拿出來。

曾銘宗受訪時表示，囤房稅在本屆立法院財政委員會及第九屆已經討論過，至今已研議多年，像他本身也有提案，但在立法院討論時，他的主張是地價稅就是持有稅，而持有稅跟國外比起來長期偏低，導致很多有錢人會把錢拿來買賣房子、囤房，導致有錢人持有五到十棟房子，但普遍民眾沒錢，一間都買不起，會造成居住不正義問題。

曾銘宗說，面對這情況，已在立法院討論多年，但民進黨就是不願意做，現在選舉到了，民間、年輕朋友的票跑了，加上最近又有遊行，政府才急就章提出。他強調，大方向會支持，但也要質疑民進黨已經執政七年多，為什麼這時候才拿出來？就是因為年輕朋友選票跑掉了才拿出來。

曾銘宗提醒，除了拋出政策，也要有配套，像是持有稅增加，成本會轉嫁到房租上，因此要求政府對年輕朋友房租補貼，應要更合理、更強化。最重要還是要改善低薪，這才是釜底抽薪的方式，而蔡政府執政七年，造成財務分配嚴峻不均，這部分也要做出改革，不然經濟發展都是少數人享用，低薪的人還是低薪。

國民黨立委李德維也說，民進黨本來就是為了選票，都向選舉看齊，但囤房稅2.0就是雷聲大、雨點小，「宣傳的效果大於實質」。政府要改為全國歸戶，看起來好像很厲害，但所謂跨縣市囤房的人到底有多少？又能發揮什麼樣的效果？這樣的囤房大戶其實並不多。

李德維表示，這些人可以修理，但對整體囤房問題助益有限，能夠發揮的效力並不大。他強調，民進黨假如真的要針對囤房做處理，應該要大刀闊斧地做，而不是推出這種看起來範圍很大，實際上效果有限的政策。