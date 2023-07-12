內政部推出300億元租金補貼，申請期限一延再延才終於來到31萬戶申請，達標率僅6成，相較之下，房貸補貼首日就10萬人申請，有如天壤之別。在野黨發言人余佳蒨痛批，根本原因就在於租屋黑市，房東禁止申請的案例比比皆是，而營建署竟變「總機」，要租客打給崔媽媽基金會，呼籲內政部別再把頭埋進沙子繼續當鴕鳥。

余佳蒨提到，崔媽媽基金會揭露，營建署在接到房客求助的電話後，因公權力無法處理「房東不給申請租金補貼」的情形，竟推卸責任要求房客自行打給崔媽媽。但事實上，營建署「從未委託」崔媽媽基金會提供租金補貼諮詢。

余佳蒨強調，過去就多次提醒，租金補貼政策雖是美意，卻不能真正解決租屋黑市，只會變成房東漲租的另一種手段，然而蔡政府卻一意孤行，堅稱「租金補貼不用房東同意」、「禁申請租補可罰三十萬」等不食人間煙火的說詞，為了選票硬是推出這種治標不治本的政策。

余佳蒨指出，申請租補被拒絕的案例層出不窮，網路搜尋就看得到「房東凌晨打來罵 妹子嚇壞：直接被趕走」、「申請租金補貼被房東暗示搬走」、「房東秒拒：去租別間房」，然而面對這些血淋淋的現實，蔡政府不僅選擇當鴕鳥，甚至還沾沾自喜繼續端出虛幻的居住牛肉，包括行政院副院長鄭文燦說租金補貼300億要常態化。

余佳蒨怒批，堂堂一個執政黨搞得像在野黨，不思改革租屋黑市，只會一味丟錢加劇租屋劣勢，還有總統候選人賴清德加碼喊社宅加租補要達百萬戶，蔡英文12萬戶直接興建的社宅八年來僅做到6成5有譜，這樣的前車之鑑，賴清德竟還敢高喊社宅25萬戶。

余佳蒨開酸民進黨居住正義淪為國王的新衣，只有綠色看得見，可憐黨內也無人敢說真話。