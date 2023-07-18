新黨立委參選人游智金爆料民進黨客家事務部主任蔣絜安台大國發所論文有學倫問題，並提出三大指控，反問民進黨主席賴清德及行政院副院長鄭文燦；蔣絜安表示，目前台大學倫會正在調查中，她將尊重並接受台大學倫會審議的結果。

蔣絜安今指出，台大為學子憧憬的學術殿堂，有幸考取台大國家發展研究所碩士在職專班，完成在全國一流學府進修的夢想。兩年多來風雨無阻夙夜匪懈奔波桃園台北的求學歷程，特別感謝國發所多位老師悉心指導及同學相互勉勵。

她說，關於她的學位論文的爭議，目前台大學倫會正在調查中，她將尊重並接受台大學倫會審議的結果。造成學校和師長的困擾，她要深深地表達由衷的歉意，未來會更謙虛反省，以更嚴𧫴的態度自我精進。

游智彬指出，九合一選舉期間向台大檢舉鄭文燦論文抄襲、造假及槍手代寫，一舉斷送鄭文燦台大碩士學位及總統大位。賴清德、鄭文燦愛將現任民進黨客家事務部主任蔣絜安，剽竊學術研究成果，濫用公家資源，踐踏客家人的尊嚴，根本是桃園市90萬客家鄉親之恥，請問賴清德這樣的人能帶領客家鄉親嗎？再問鄭文燦，該篇造假論文是否是你牽線完成？為何操作手法如出一轍？再問台大為何接到檢舉不回應也不處理？並提出三大指控；指蔣論文抄襲新聞化、學術馬屁化、訪談狗屁化。