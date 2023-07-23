民進黨總統參選人賴清德出席「中區宗教後援會」成立大會，受到熱情支持。（陳淑芬攝）

民進黨總統參選人賴清德出席「中區宗教後援會」成立大會，受到熱情支持。（陳淑芬攝）

國民黨全代會今天正式通過提名新北市長侯友宜參選總統，民進黨總統參選人賴清德下午也到中市成立兩個後援會展現實力。賴清德在「中區宗教後援會」成立大會表示，台灣是宗教自由的國家，一定要珍惜，他若當選總統一定要守護台灣主權、民主自由，打造民主和平、創新及國家希望工程等政策。

賴清德今天下午起在台中市行程滿檔，先後成立「中區宗教後援會」、「全國青商人信賴台灣後援會」，晚間將到玉闕朝仁宮參加「財神福宴暨2023年祈福遶境之旅感恩餐會」。

「中區宗教後援會」成立大會下午1時40分在烏日區臻愛花園酒店舉行，並舉辦授旗儀式，國策顧問湯文萬、嘉義縣長翁章梁、副總統鄭文燦等人站台，民進黨立委參選人也到場聯合造勢，賴清德進場時，現場高喊「2024團結一致」、「賴清德凍蒜」、「挺台灣」等口號歡迎。

賴清德表示，台灣是宗教很自由的國家，過去經歷過專制獨裁年代，現在能享受民主自由的幸福一定要珍惜， 要堅持守護台灣主權，維護自由民主，若失去民主，宗教就不能自由。

賴清德說，台灣宗教團抵也是公益團體、安定社會的重要力量，不僅宗教、社團做善事，政府也要做，他要持續推動「長照3.0」、幼兒及教育等福利政策，他並強調，打拚是為了背後更大的理想，要守護台灣主權、民主自由，並打造國家希望工程。