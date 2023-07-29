國民黨智庫執行長柯志恩今（29）日認為，國民黨風暴只是一時的，內部必須穩定軍心，也相信侯市長會往勝利前進。（柯宗緯翻攝）

【全程字幕】賴清德稱蔡英文執政比馬英九好 柯志恩揭綠營3大惡行：民進黨不要自嗨 @ChinaTimes

國民黨紛擾不斷，國民黨智庫執行長柯志恩今（29）日認為，國民黨風暴只是一時的，內部必須穩定軍心，也相信侯市長會往勝利前進。她也嗆民進黨不要自嗨，民調顯示高達6成5都想政黨輪替，證明民進黨過去7年半執政不好，人民有諸多下架民進黨的理由。

柯志恩今到高雄幫黨籍前鎮小港區立委參選人李明璇助講，會後受訪時她提到，國民黨風暴是一時的，7月23日已經定於一尊之後，整個步伐重新起步，目前為止侯市長看板也慢慢掛出來。

柯志恩直說，很多時候大家不用見縫插針，就她理解來看，目前各地方的議長、立委，黨主席、侯辦執行長、國民黨祕書長、前立法院長王金平等人，大家會下鄉去做全國整合工作。

因此，柯志恩說，相信目前風暴只是暫時的，希望大家能夠齊心協力，現在很多名嘴因為政論節目需要素材，大家會不斷討論，但國民黨所有從政人員內在必須非常穩定軍心，而侯市長應該會慢慢調整腳步，往勝利前進。

「民進黨政府不要自嗨，如果做這麼好，為何大家希望政黨輪替？」柯志恩指出，所有的民調都顯示，高達6成5的人認為需要政黨輪替，如果過去7年他們做得這麼好的話，怎麼有這麼高的比例都希望政黨輪替？

柯志恩表示，不管是外交、核安、核食到人民討厭的詐騙，已被詐騙數百億元，這些都是大家對於下架民進黨政府的理由，況且政黨不輪替，台灣將會面臨更嚴峻國際局勢，包括台灣未來產業發展，缺水、缺電、缺工等問題，民進黨執政卻解決不了。

柯志恩認為，不要國際組織受阻就說是「阿共的問題」，很多時候請把箭頭指向自己，好好做反省；民進黨過去7年，會比馬總統更行？相信明年1月13日人民會用選票來證明。