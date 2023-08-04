國民黨總統參選人侯友宜搶攻客家票，4日從桃園一路南下到新竹，結束義民廟參拜與拜會後，約下午4點到竹縣國民黨部，參加幹部座談會，入場時全場舉起國旗揮舞，高呼下架民進黨，隨後黨主席朱立倫也到場，展現國民黨團結氣勢。

侯友宜踏入黨部，熱情民眾高喊總統好，讓侯友宜從大門走到會場就花了10分鐘。朱立倫到場後，也表示竹縣人口成長快速，讓他看到希望，團結就能勝選，2024大選是為了下一代與台灣，要過安定和平的日子，就要政黨要輪替，團結努力支持侯友宜。

在黨部致詞時，侯友宜再次提到訪日時，多名政治人物均向他提及台海局勢，這讓他想到以前國民黨執政時，日本都在詢問台日關係如何拚經濟觀光、文化交流，民進黨談維持現狀，全世界都認為台灣是最危險的地方，他會用生命來顧台灣。

最後侯友宜與朱立倫在舞台上牽起立委參選人林思銘、徐欣瑩的手，全場高呼凍蒜，侯並表示，1個人進總統府成不了事，國民黨立委要過半，林思銘、徐欣瑩都要當選。