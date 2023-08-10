桃園市大溪普濟堂慶祝關聖帝君誕辰，今天一早展開大遶境，國民黨主席朱立倫、總統參選人侯友宜及市長張善政都到場，朱不斷強調關聖帝君是忠義、誠信、捨身為大我的精神代表，也是侯市長一貫堅持的精神，將來如果他當選總統，一定會為台灣好好打拚。
朱立倫說，他從小就是關聖帝君信徒，是大溪的小孩在這裡出生，從小阿嬤、媽媽都帶他來這裡拜拜，非常高興陪同張市長也陪同總統參選人侯友宜到大溪普濟堂，侯在桃園服務非常久，對於關公精神是最堅持忠義的精神、誠信的精神，為大局、為大我的精神，相信這是侯市長一貫的堅持。
他致詞時也說，侯友宜是最標準關聖帝君子弟，不論當警察局長、警政署長或是新北市長，都是依照關聖帝君精神來為地方、為國家打拚，將來他如果當選總統，相信這會是關聖帝君的保佑，也是忠義精神真正為台灣好好來打拚、好好做事情，一定會為百姓來拚好日子，相信這也是他打拚最重要的目標。
近期侯友宜頻繁到訪桃園，張善政也說，侯跟桃園有很深淵源，桃園有些活動他也是以關心桃園的角度時常過來，非常歡迎他來。
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