國民黨主席朱立倫陪同總統參選人侯友宜赴大溪普濟堂慶祝關聖帝君誕辰。（呂筱蟬攝）

桃園市大溪普濟堂慶祝關聖帝君誕辰，今天一早展開大遶境，國民黨主席朱立倫、總統參選人侯友宜及市長張善政都到場，朱不斷強調關聖帝君是忠義、誠信、捨身為大我的精神代表，也是侯市長一貫堅持的精神，將來如果他當選總統，一定會為台灣好好打拚。

朱立倫說，他從小就是關聖帝君信徒，是大溪的小孩在這裡出生，從小阿嬤、媽媽都帶他來這裡拜拜，非常高興陪同張市長也陪同總統參選人侯友宜到大溪普濟堂，侯在桃園服務非常久，對於關公精神是最堅持忠義的精神、誠信的精神，為大局、為大我的精神，相信這是侯市長一貫的堅持。

他致詞時也說，侯友宜是最標準關聖帝君子弟，不論當警察局長、警政署長或是新北市長，都是依照關聖帝君精神來為地方、為國家打拚，將來他如果當選總統，相信這會是關聖帝君的保佑，也是忠義精神真正為台灣好好來打拚、好好做事情，一定會為百姓來拚好日子，相信這也是他打拚最重要的目標。

近期侯友宜頻繁到訪桃園，張善政也說，侯跟桃園有很深淵源，桃園有些活動他也是以關心桃園的角度時常過來，非常歡迎他來。