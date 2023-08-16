民進黨總統參選人、副總統賴清德近日成為首位登上《彭博》封面的亞太領袖，時值賴清德出訪巴拉圭並過境美國，民進黨16日再攻外交議題，痛斥國民黨總統參選人侯友宜零外交能力，是個草包，而民眾黨總統參選人柯文哲的頻頻失言，堪稱暴走式外交，反觀賴清德受各方肯定，在「準備選舉」及「準備執政」間展現最大差異。

民進黨發言人張志豪、賴清德競辦發言人暨黨國際部主任趙怡翔及台北市立委參選人謝佩芬上午召開「柯文哲外交失言錄；侯友宜外交找沒路」記者會表示，賴清德向國際傳達保護台灣自由、民主的強烈意志，將國家利益放在優先的位置，不讓短期的政治操作勝過國家的長遠發展，這正是賴清德此行所展現的風格與基調。

張志豪批評，侯友宜曾宣示將新北市建設成國際化城市，但侯主政下的國際交流成績持續墊底，尤其「市級對市級」姊妹市數量只有10個，是六都最低，市府面對議員質疑，還以「姐妹市加上友好城市數量」魚目混珠。實際上，新北市目前51個姊妹市加友好城市，「區級」姊妹城市39個，皆非侯任內成績，可見侯外交成績就是零分。

張志豪續指，今年6月28日，侯友宜會見10多個國家的歐洲駐台使節，隨即有媒體報導「涉外人士透露，過程及結果都非常不好，「差評」被按到爆，駐台代表批評侯友宜談話內容「無聊」，根本沒有準備好。雖然國民黨為了幫侯友宜的外交補學分，4月出訪新加坡，8月訪日，但侯友宜仍然沒有亮眼的外交表現。

談及柯文哲，謝佩芬批評，柯從政9年外交失言卻罄竹難書，如2015年英國交通部次長克拉瑪爵士訪台，親贈只有議員身份才能取得的英國上議院懷錶，但柯文哲卻說不知道送這個幹什麼，「拿去破銅爛鐵是可以賣一些錢」；同年度，柯文哲還脫口說出「殖民越久越進步」的離譜話。 她接著細數，2017年柯文哲說「香港很無聊，一個小島有什麼好看」；2019年表示「猶太人國際上最大的宣傳，還是希特勒時代屠殺600萬人」；2020年在議會答詢時稱當時美國總統川普是瘋狗。今年接受日媒專訪稱台灣漁民不會想要釣魚台，只想去那捕魚；隨後又在訪日期間將日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎誤認為安倍派。

謝佩芬再補充，美國學者葛來儀日前抗議柯文哲超譯其公開談話，柯隔空反嗆「誰理你啊，你覺得你有多重要啊」等語，還曾在2019年與葛來儀會談後放話說自己受邀參訪美國智庫，後來被葛來儀否認，隔年又說葛來儀是綠營側翼，試問這樣口無遮攔的人，真的適合擔任國家領導人嗎？

趙怡翔指出，此次賴清德副總統出訪巴拉圭，除了努力透過雙方的交流鞏固邦交，也顯示國際社會認同這樣的穩健外交路線；謝佩芬附和道，外交工作是「做得多說得少」，反觀侯柯做的事少，卻喜歡對外高談闊論，她更封侯友宜是草包式外交，柯文哲則是死鴨子嘴硬，指鹿為馬，完全是爆走式外交。