前苗栗縣長徐耀昌日前出席造勢活動喊出「下架國民黨」，另，南投縣副議長潘一全深夜在臉書發文諷國民黨總統參選人侯友宜拜的是「無情關公」，並揚言侯若當選，他一輩子吃素。對此，國民黨考紀會主委黃怡騰今強調，已要求徐在10日內提出說明，稱到底是「日有所思、夜有所夢」還是口誤，他們願聞其詳，而潘一全事後解釋，他會唯一支持侯友宜。

黃怡騰表示，自己還是站在主委角度重申，本黨對於總統支持的態度，723全代會後做成決議，提名侯友宜為總統參選人，黨員應該根據黨章，參政公職人員也要按照公約支持黨的候選人，違反的行為會依照黨章規定處理，構成處罰的就會根據具體行為處分。

黃怡騰指出，徐耀昌日前在某個場合講一些不太恰當的話，事後他有說是「一時口誤」，但黨員跟很多人反應，到底是「日有所思、夜有所夢」，還是口誤？還要聽本人說法，星期一已去函給本人，也請苗栗縣黨部調查，針對講這個話什麼意思，考紀會願聞其詳。

對於目前處理進度，黃怡騰則說，函送信今應該剛到，但要請徐耀昌10天內提出說明，後續再來處理。黃強調，法紀或紀律都是一貫的，不會因為特定時空或人而有不同標準，大家對這個黨願意支持，應該都會配合我們的期待，大家團結勝選之下，對外界做最好的說明跟實際行動化解誤會。

針對潘一全日前深夜開砲侯友宜，此舉是否已踩黨紀紅線？黃怡騰表示，根據他們了解，潘事後還是表達唯一支持侯友宜，希望潘能多講一些正面的話來影響，希望用更多動作來支持總統候選人。