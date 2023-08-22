苗栗縣前縣長徐耀昌22日凌晨在臉書發布退出國民黨聲明後，引發苗栗政壇大震撼，徐耀昌一度神隱不接媒體電話，直到下午4點才同意接受媒體訪問，他痛批國民黨的總統候選人提名不當，希望國民黨能痛定思痛。至於他個人會不會選下一屆立委，取決於2個條件，一是現任縣長鍾東錦需要他幫忙，二是如果批評他退黨是有動機的雜音太多時，他不排除重操舊業參選立委。

徐耀昌說，這幾天被人問及退黨後，會不會用無黨籍參選立委？他慎重地跟鄉親報告，他既然退休了就是裸退，希望在家陪陪太太、小孩，還有周邊的朋友，生活過得很愉快，他縣長都當過了，還強求選立委？但現在有2種情況，如果現任縣長鍾東錦認為有需要，要請資深的立委徐耀昌出馬的話，以他過去的高度及對中央部會的熟悉，能夠很快的幫上忙的話，他可能考慮參選。

徐耀昌強調，其次是顛倒是非的人，如果指涉他退黨是為了用無黨籍資格參選，他強調他都當過縣長了，怎麼會去吃回頭草？但如果逼急了，「沒有什麼是絕對的！」如果雜音太多的話，不排除會操舊業，來選下一屆立委也不一定。

徐耀昌表示，國有國法，家有家規，國民黨要處分我的所謂不當言行，我欣然接受，事實上，好像國民黨不這麼做也不合常理，他沒意見，不過，話說回來，大家普遍對侯友宜的態度，還有國民黨中央提名的人選不是很恰當，因為，四大公投和地方上的輔選，大家都全員到場，去聲援，代表團結嘛！侯友宜卻不參加，你不幫人家的忙，但你要選舉了，卻要大家幫你的忙，天底下有這種事嗎？他個人很不以為然，是很不好的示範。

徐耀昌表示，他凌晨發表的言論，代表他個人，不代表任何人，但是透過網路公開後，也有許多鄉親對我感謝，說出他們不敢講的話，代表國民黨在行事作風下有待考量，要讓國民黨痛定思痛，所謂的大和解，看看民進黨，到現在都始終如一的支持賴清德，反觀我們泛藍真是笑話，像國民黨今天提出的人選能看嗎？許多人因事不關己，或是人微言輕，不去得罪人，但我要以同理心，來救救國民黨，讓國民黨不會被人唾棄。

徐耀昌表示，他目前並未支持特定人選，只是認為做對的事，做該做的事，總統的角色非常重要，誰才能符合民眾的期待，才能把台灣帶往更好更繁榮的境界，也是大家所期待的，希望有一個好的總統，內外兼修，才是我們所期待的。

徐耀昌解釋他先前所說下架國民黨，他也是語重心長，希望國民黨能痛定思痛，好好反醒，不要還自以為是泱泱大黨，現在是沒錢沒勢，也沒執政的在野黨，更要虛心的廣納百川，讓社會大眾重新的肯定國民黨，有所為，有所不為，喚起民眾對國民黨的信心，希望國民黨的當局能虛心受教，多請益聖賢，獲得民眾的肯定。

徐耀昌說自己是30幾年的老黨員，對黨有很高的期待，許多從政人員也一樣，希望國民黨因為大多數肯定以後，成為台灣第一大泱泱大黨。讓國民黨重拾政權，這次國民黨提名侯友宜有很多雜音，黨中央應多下鄉聽聽民眾的聲音，未來要不要換侯，跟他一點關係都沒有，如果侯友宜能當選下任總統，也恭喜國民黨提名得當。