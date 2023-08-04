國民黨總統參選人侯友宜今天到桃園八德，侯友宜說，在日本遇到政界人士、意見領袖，都在談台海關係，並提及「會戰爭嗎？」（賴佑維攝）

國民黨總統參選人侯友宜今天到桃園八德，提到訪日之旅，他說，日本政界人士、意見領袖，遇到他都是談台海局勢、兩岸關係、台灣危機以及「會戰爭嗎？」，這讓他很震驚。他呼籲，這次選舉最重要的就是和平與戰爭，他當選一定讓台海安定、台灣安全，讓日本安心。

侯友宜今天到桃園八德為黨籍立委參選人邱若華造勢，侯友宜說，他在日本，遇到日本政界人物、意見領袖，包含前首相、未來首相，每個人不管在哪個地方，都是談台海局勢、兩岸關係、台灣危機。

侯友宜用2次「很震驚」強調，因為國民黨執政時，台灣跟日本都是談經濟、科技、貿易、觀光、休閒，現在講的都是「會打仗嗎？」侯友宜說，國外都感受到了，顯見這個問題很重要，日本政界跟民眾包含僑胞都相當關係，他若當選，一定讓台海安定、台灣安全，讓日本安心。

「不要讓孩子上戰場！」侯友宜說，他會打拚、努力不讓戰爭發生，這次選舉最重要的就是和平與戰爭，不要讓孩子上戰場，讓孩子好好賺錢拚生活。侯友宜表示，這場選戰是讓和平安定、永續繁榮。

侯友宜也說，離開桃園20年，看到年輕一輩不斷往前走，他在桃園的時候跟桃園鄉親結了不解之緣，尤其國民黨主席朱立倫也是八德人，他每次來八德感觸很深，就像是第二故鄉。他說，這次提名的邱若華是桃園年輕一代，不斷公共事務有熱誠，也對土地很關心、熟悉，看到年輕人願意站出來，扛這麼大的責任，很不簡單。

侯友宜指八德羽球館天花板倒塌成為國際笑話，呼籲大家支持邱若華。侯友宜也說，桃園有3件事情很重要，第一件是桃園預算跟經費不足，中央對桃園現階段支持不夠，桃園市長張善政上任後面臨很多挑戰，所以讓邱若華進立院，侯友宜到總統府幫桃園爭取更多預算來建設。第二，桃園也需要捷運共同圈的捷運系統路線，所以桃園綠線一定要到中壢，跟機捷變成連線，第三，桃園鐵路地下化非常重要，侯友宜強調，讓交通便捷，他們可以做到。