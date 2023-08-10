來自北海道札幌市的「CHACOCHEE」優格乳酪蛋糕。（宏匯廣場提供）

「わらく堂拉長起司蛋糕」，使用100%北海道起司和牛奶製成。（宏匯廣場提供）

新北最大百貨宏匯廣場明（11日）至8月27日於11F首度推出日本美食展，直接把日本美食搬來台灣，包括辻利茶舗、函館菓子工坊、NEKO NEKO Shokupan貓咪吐司、崎陽軒等，更精心掛滿了上百條色彩繽紛的鯉魚旗海。

宏匯廣場推薦北海道必買伴手禮「わらく堂拉長起司蛋糕」，使用100%北海道起司和牛奶製成，還能牽絲15公分的起司、來自札幌的「CHACOCHEE」優格乳酪蛋糕，使用高達90%的純天然優格及濃郁乳酪，及世界菓子最高金賞的「柳月三方六年輪蛋糕」，還有京都百年抹茶名店「辻利茶舗」，買抹茶拿鐵贈霜淇淋優惠組合價。

除了療癒甜點，現場也有職人實演美食，包括「銀座サクサク」和牛肉餅、日本橫濱百年燒賣老店「崎陽軒」、主打冷吃也美味的「干貝燒賣」，及以各種日式天婦羅為主的「串仟」等店鋪。

宏匯廣場夏日祭典同步進行中，即日起至8月30日，全館當日累計滿3000元送200元抵用券，國際名品、3C、大家電、健康器材單筆滿1萬元送1000元抵用券，8月27日以前再加贈日本美食展100元

抵用券，單日累計滿5000元還能參抽東京雙人來回機票。