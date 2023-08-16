今天農曆七月初一是傳統習俗「鬼門開」的日子。這幾天也正值日本的「盂蘭盆節」，日台交流協會特地介紹日本習俗並分享日本供養料理「盆汁」的作法表示，許多人這時節會回到家鄉，跟家人、親戚相聚，並準備料理供奉祖先。

日台交流協會在臉書表示，日本根據每個地區的習慣，在盂蘭盆節準備的料理不太一樣，而在三重縣，會製作「盆汁」供奉祖先，並跟家人一同享用。盆汁以味噌湯為基底，加入7種夏季蔬菜，例如黃豆、牛蒡、茄子、紅蘿蔔、南瓜、長豆、里芋的莖等等，也因此被稱為「七色汁（なないろじる）」。

此外，協會強調，在部分宗教習俗當中，盂蘭盆節期間不得殺生，因此盆汁的味噌湯底並不會加入鰹魚片，而是改用油炸豆皮來增加風味。加入多種蔬菜的盆汁，營養滿分，也可以根據自家的飲食習慣，調整為自己喜歡的蔬菜，要大家「不妨在家做做看喔！」

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