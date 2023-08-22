台灣虎航預計12月開通桃園－秋田直飛航線，提供每周四、周日出發的2班直飛航班，航程縮短至3小時，使旅客能更輕鬆前往享受自然風光、溫泉和鄉土料理。燦星旅續攜手台灣虎航包銷高知直飛航班及旅遊產品後，此次再度包銷秋田直飛航班及旅遊產品。

燦星旅2023年上半年稅後虧損502.8萬元、每股虧損0.07元，虧損收斂至近8年同期最佳。7月自結合併營收1.28億元，月增23.96％、年增達30.94倍，創近47月高點。累計前7月合併營收4.82億元、年增達近17.53倍，為近4年同期高。

殳蓁蓁指出，燦星旅採取包機為主、包銷為實策略，5月起與台灣虎航合作泰國普吉島及日本高知直飛包機。受惠高知包機載客率暢旺、普吉島暑期載客率顯著提升，包機獲利挹注6月轉盈，7月獲利更一舉彌補上半年虧損，使公司前7月營運轉虧為盈、重返獲利正軌。

殳蓁蓁表示，此策略成功使燦星旅更有信心進軍秋田。秋田是公司進軍日本東北首站、日本第二站、攜手台灣虎航的第三站，具有極重要地位，將成為公司冬季推廣核心，並與實境節目「老少女奇遇記」合作，預計下半年前往拍攝第二季進一步推廣。

殳蓁蓁指出，秋田上可至青森、下可至山形，在日本大東北地區位處非常好的特殊戰略位置，而台灣人冬季赴日多半為了賞雪，認為此時切入是最好的時機，將致力達成秋田包機每班載客率均達9成目標，使下半年營運穩步成長，未來持續關注布局日本二線城市契機。