中鋼自行結算112年7月份之合併營業收入282.20億元，年減27.93%、月減6.60%，創下6個月以來低點。合併營業損失11.44億元，較上月損失擴大、月減622.58%，較去年同期轉虧、年減150.75%。單月自行結算合併稅前淨損4.01億元，月減1046.0%、年減115.36%，虧損較上月擴大10倍，同創6個月以來低點。

中鋼今年前7月營業收入2149.23億元，年減25.38%；營業利益2.66億元，年減99.06%；稅前淨利12.81億元，年減95.93%。

中鋼個體(非合併)碳鋼銷售量，7月碳鋼銷售量為61萬673公噸、本年累計碳鋼銷售量為446萬8005公噸。

中鋼連2月虧損，7月損失較上月擴大，單月營收、稅前淨損雙創半年以來低點，公司說明，主係鋼鐵業單位售價及毛利下跌，致營業收入減少、營業損失增加；另礦業投資獲配股利等，致業外收入增加。

中鋼表示，歐美通膨緩降，但利率水準續居高位，Fed年底前貨幣政策仍以抑制通膨為主軸。各國央行加速升息以來，企業融資成本增加進而影響消費與投資，國際貿易訂單下滑、大陸經濟回檔與房市動盪衝擊金融體系與消費者信心，終端需求疲弱全球產業鏈被動調節庫存。受國際情勢波動影響，台灣經濟也呈現內溫外冷，經濟部統計處公布6月外銷訂單年減24.9%，表現連十黑。

不過中鋼認為，近期經濟數據顯示落底跡象，加上美國就業數據表現優異，日本央行重申維持貨幣寬鬆方向，大陸持續擴大刺激經濟政策，以提振車市、房市等消費信心，將有助全球經濟重回擴張軌道，鋼市亦將重回上下游供需均衡，銜接第四季傳統產業旺季的到來。