海葵颱風逼近，中央氣象局今天上午11點30分發布陸上颱風警報，警戒範圍為花蓮及台東，預估明天下半天從台東登陸。根據最新資料顯示，颱風過去3小時強度略為增強，暴風圈正逐漸接近台灣東半部海面，對花蓮、台東地區將構成威脅。預計海葵未來強度仍有稍增強且暴風圈有擴大的趨勢。

海葵今天上午11點中心位於鵝鑾鼻的東方約520公里海面上，以每小時17轉14公里速度向西進行，近中心最大風速每秒35公尺，相當於12 級風，瞬間最大陣風每秒45公尺，相當於14級風。七級風平均暴風半徑150公里，十級風平均暴風半徑50公里。

氣象局今天上午11點30分針對花蓮及台東發布陸上颱風警報，颱風過去3小時強度略為增強，暴風圈正逐漸接近台灣東半部海面，對花蓮、台東地區將構成威脅。

氣象局說明，海葵未來會持續朝西移動，通過南部附近機率高，由於所處環境複雜，西進過程不排除偏北或偏南，但無論如何，海葵都會為東南部帶來明顯威脅；且颱風通過台灣後，可能在台灣海峽滯留或緩慢移動，南部降雨情況可能會持續到下周二、三。