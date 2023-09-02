（17：27更新）中度颱風「海葵」緩慢逼近，中央氣象局今（2）日上午11時30分已發布陸上颱風警報，首波警戒區域為花蓮及台東，下午14時將南投、嘉義、高雄、屏東、恆春半島納入，17時再將雲林、台南納入。根據最新資料顯示，海葵向西轉西北西移動，暴風圈正逐漸接近台灣東半部海面，預計未來強度仍有增強的趨勢，提醒民眾儘速做好防颱準備。

根據氣象局最新資料顯示，海葵今日17時的中心位置已抵達鵝鑾鼻東方約430公里海面上，並以每小時16公里的速度向西轉西北西進行，近中心最大風速每秒38公尺，相當於13級風；瞬間最大陣風每秒48公尺，相當於15級風；暴風半徑部分，七級風平均暴風半徑150公里、十級風平均暴風半徑50公里。

氣象局持續發布海上、陸上颱風警報，下午17時颱風暴風圈逐漸接近台灣東半部海面，對花蓮、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、台東、屏東、恆春半島將構成威脅；台灣東北部海面、東南部海面、台灣海峽、巴士海峽航行及作業的船隻也應嚴加戒備。

氣象局說明，海葵未來會持續朝西移動，通過南部附近機率高，由於所處環境複雜，西進過程不排除偏北或偏南，但無論如何，海葵都會為東南部帶來明顯威脅；且颱風通過台灣後，可能在台灣海峽滯留或緩慢移動，南部降雨情況可能會持續到下周二、三。