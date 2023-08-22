阮梅英教導大家製作正宗越式炸春捲。（北市勞動力重建運用處提供）

北市「南洋特調-作伴探索雙料城市」系列活動，今年首次邀請擅長料理的移工擔任講師或助教，現場參與及線上直播觀看人數近千人次，民眾回響熱烈，印尼場講師莉莉表示，自己從國小就跟著喜歡做料理的阿嬤學烹飪，很感謝學員們給予熱烈的回饋。

在印尼場課程擔任講師的莉莉分享，來台工作快12年，自己從國小就跟著喜歡做料理的阿嬤學烹飪，很喜歡教別人做料理，謝謝有這次機會，也感謝參與課程的學員們給予熱烈的回饋。

有民眾表示，真的很喜歡移工帶來家鄉的飲食和美好，讓他們可以一起分享，透過料理，傳遞南洋的文化和生活智慧，也有人說老師生動活潑的教學，讓他可以了解印尼飲食文化，更認識移工朋友生活背景等，現場參與及線上直播觀看人數近千人次。

勞動力重建運用處表示，料理過程是陪伴關係的建立，今年「伴拌廚房」系列活動首次邀請擅長料理的移工朋友擔任講師或助教，除了教學專業，他們來台生活的故事分享，努力學習華語的經歷，也讓民眾對移工有更立體的認識，增進彼此了解。

為了和更多民眾分享，「伴拌廚房」系列活動同時製作料理教學影片，將上架至「台北移工學校」YouTube頻道，與移工、市民分享在家就能實作正宗越南春捲、印尼開齋必吃Opor Ayam(印尼咖哩雞)、蔬食天菜印尼天貝、泰式皇家甜點與菲律賓Lumpiang Sariwa(春捲) 等多樣料理，親近異國文化。