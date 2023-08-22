此次除由李嘉誠旗下的維港投資（Horizons Ventures）等原有投資方參與外，也引進鴻海(2317)與中信金(2891)注資的私募基金HH-CTBC Partnership（鴻海Co-GP基金）及Brama One Ventures等新投資方，鴻海Co-GP基金、維港投資及Indika能源成為IMG最大投資方。

2021年成立的IMG目標建構生活方式行動解決方案，聚焦開發電動機車及支援生態系統，去年及今年5月分別推出ALVA One及ALVA Cervo兩款電動機車。位於西爪哇省（West Java）芝卡朗（Cikarang）的工廠去年第四季營運，年產能達10萬台。

產業人士指出，印尼為全球第三大機車市場，每年銷售約600萬台機車，但現階段電動機車滲透率低、預估僅約0.2％，在印尼政府積極推動政策帶動下，目標2030年達1300萬台電動機車、220萬台電動車上路，市場發展潛力龐大。

產業人士認為，IMG由於團隊執行力強，且產品在性價比上具競爭力，產品短時間已實現銷售，具先發優勢，並實施在地化生產，將享有政策紅利。而Gogoro在印尼主要從事換店平台等電動車基礎設施發展，且與Indika簽有合作協議，因此在印尼並非電動機車競爭對手。

鴻海去年1月與印尼投資部、印尼電池公司、Indika能源公司及Gogoro簽署合作備忘錄（MOU），共同聚焦電池及電動車相關產業鏈。同年9月與Indika能源旗下Mitra Motor Group（MMG）建立合資公司Foxconn Indika Motor（FIM），布局電動車及淨零排放應用生態系。