新加坡總理李顯龍今天下午抵達河內，展開對越南為期3天的訪問。新加坡是越南第2大外資來源國，在越南共有3273個投資計畫，總額達734億美元。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，李顯龍這次到訪越南是應越南總理范明正（Pham Minh Chinh）的邀請。李顯龍的專機今天下午降落在河內內排國際機場（Noi Bai International Airport）。

報導指出，李顯龍到訪越南時值越南與新加坡建交50周年，以及兩國戰略夥伴關係10周年。李顯龍此行將與越南的領導人會面，並見證兩國簽署相關文件。

越南與新加坡在1973年建交，兩國關係在2013年升級為戰略夥伴。越通社（VNA）報導，這是李顯龍第5次以總理身分訪越，表明新加坡與越南之間的密切關係。

與李顯龍同行的包括李顯龍的夫人何晶、外交部長維文（Vivian Balakrishnan）、教育部長陳振聲、人力部長陳詩龍等。

新加坡是越南的第2大外資來源國，共有3273個投資計畫，總額達734億美元。雙邊貿易額2022年達91.5億美元、年增11.57%。

越南－新加坡工業園區是雙邊經濟合作的象徵，越南10個省市共建有14個這樣的工業園區，累積866項投資計畫、共吸引187億美元，帶來30萬個工作機會。

新加坡是越南在區域間的主要經濟夥伴，越南現在是新加坡第12大貿易夥伴，而新加坡則是越南的第15大貿易夥伴。