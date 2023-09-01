美國財政部長葉倫強調，越南是全球半導體供應鏈的重要節點。

無論對半導體業成長，或是美國打算迅速讓它成為晶片中心，以防中國的相關供應風險來說，越南長期短缺工程師，已成了重大挑戰。

據路透報導，美國政府官員說，當拜登總統從9月10起訪河內，以正式提升兩國關係時，半導體可望成為焦點。屆時他將提供越南支援，以提高晶片產量。

對華府說服河內領導階層，以同意正式提升兩國關係來說，戰略半導體業的「友岸外包」（friendshoring）一直是關鍵誘因之一。原本越南擔心，這麼做會引發中國負面反應，而不願意採取相關行動。

然而，美越正式提升關係，可能為越南半導體業帶來數十億計美元新私人投資和部分公共資金。但業界官員、分析師和投資人都說，越南訓練有素的專家為數不多，將成為晶片業快速發展的重大障礙。

美國東協商會越南首席代表吳秀城（Vu Tu Thanh）說，越南要支持數十億美元投資，可用的硬體工程師遠低於所需的人數，以未來10年預料的需求而言，大約只達1/10。他引述企業和工程師的估計說，越南人口雖然破億，但卻僅有5,000—6,000名訓練有素的晶片硬體工程師。然而，預計5年內相關人員的需求卻達2萬人，而10年內更達5萬人。