台中市「中山73影視藝文空間」（中山73）9月份「焦點主題」配合秋風送爽時節，轉吹人文風，首推「阿巴斯專題」，聚焦伊朗電影大師阿巴斯（Abbas Kiarostami）榮獲威尼斯影展評審團獎的《風帶著我來》（The Wind Will Carry Us），以及勇奪坎城影展金棕櫚獎的《櫻桃的滋味》（Taste of Cherry）等藝術巔峰代表作；另一個焦點主題「名人肖像影展」，也將一口氣放映古典繪畫大師米開朗基羅、慕夏、林布蘭以及現代音樂大師亞尼克、時尚大師皮爾卡登等跨越六個世紀的五部名人電影，一覽他們在雕塑、繪畫、裝飾藝術、音樂與時尚的成就。在充滿秋意與詩意的日子，歡迎走進中山73，享受在這些堪稱藝術殿堂頂級的名人與電影的特有氛圍。

中山73為中部唯一小型藝術電影院，日前因應鬼月不按牌理出牌推出「神鬼傳奇」電影焦點，意外大受觀眾好評之餘，9月份則首開全國影視空間之先河，推出網羅米開朗基羅、林布蘭、慕夏等藝術大師的「名人肖像影展」，電影與藝術跨界結合、內容包羅萬象。其中《米開朗基羅：無盡之詩》（Michelangelo-Infinito）娓娓道出文藝復興巨擎追尋藝術完美境界的傳奇人生；《慕夏狂潮：從崛起到永恆》（Mucha： The Story of an Artist Who Created a Style）一窺風靡全球的裝飾藝術家慕夏迷倒眾生的秘密；藝術時事片《是誰得手林布蘭》（My Rembrandt），則引爆法國羅浮宮與荷蘭阿姆斯特丹國家博物館高達56億台幣價值的搶畫大戰；音樂片《指揮巨星亞尼克》（Ensemble）在八天之內，展開征戰德國多特蒙德、科隆、漢堡，荷蘭阿姆斯特丹、鹿特丹，以及巴黎愛樂廳等連續七場的歐洲巡演；傳奇時尚片《皮爾卡登：迷戀未來的人》（House of Cardin），更讓人窺見這名時尚藝術富豪的夢想、設計、愛情和人生，以及他富可敵國的時尚帝國。部部都是藝術殿堂頂級的電影，品味與藝術無與倫比，觀眾絕對要把握！

9月恰逢威尼斯影展舉行，中山73趁勢推出「阿巴斯專題」，將放映他榮獲威尼斯影展評審團獎的《風帶著我來》，並加碼推出勇奪坎城影展金棕櫚獎的《櫻桃的滋味》，兩部電影都關注生命議題。《風帶著我來》看待生命猶如風般瀟灑，並藉生死奧妙、提醒世人珍惜當下；《櫻桃的滋味》輕生議題衝擊伊朗教律，劇情將人生虛實玩到極致，均為阿巴斯藝術登峰之作。配合焦點主題「阿巴斯專題」，9月份也將邀請旅行作家黃作炎主講「伊朗，給我的驚艷」，自旅行文學中導入電影情節和場景，讓讀者仿如置身其中。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。