蔡凡熙（左起）、桃園市文化局長邱正生、桃園市長張善政、策展人姚經玉、雷嘉汭一起登台。（桃園電影節提供）

第10屆桃園電影節5日舉行開展記者會，桃園市大家長張善政市長現場喜迎各界嘉賓，而本屆影展大使蔡凡熙和雷嘉汭也亮麗登場，宣布本屆「台灣獎」從破紀錄的201件作品中，選出12部人圍影片，並公布此次決選評審包括萬芳、李銘順等金光閃閃的名單，期待9月28日正式開幕與觀眾相見。

桃園電影節10年有成，本屆締造許多創舉，包括台灣獎的報名件數打破紀錄，以及開、閉幕片的鑲金純度之高，是其它影展罕見，熱騰騰的柏林金熊獎作品《塞納河上的船屋》及坎城影后獲獎作《春風勁草》都在桃園首映，還有相當接地氣的「焦點影人」單元，聚焦出生桃園大溪的鳳飛飛昔日影歌風采，另邀台灣8所影視相關科系院校的畢製作品參展。

記者會上蔡凡熙和雷嘉汭2位年輕優秀演員分享，各自都對桃園並不陌生，雷嘉汭大學4年在桃園就讀並住校，蔡凡熙則是休假有空常開車到桃園看海。這次兩人首度合作、拍攝宣傳影片也在桃園海邊取景，演技、美景到位，全片火花十足。

桃園電影節開展記者會，長官同仁上台拍攝大合照。（桃園電影節提供）

有趣的是，第一次合作，蔡凡熙相處過後才發現雷嘉汭是一個很「瘋癲」的人，也讓雷嘉汭無預警自爆私下混「車圈」，會騎白牌的越野打檔車，部分情節有如近期爆紅影片《山道猴子的一生》女性版，不過她笑說自己是跑林道和溯溪，跟一般道路不一樣，也還沒看過《山道猴子》全片。蔡凡熙則開玩笑說自己是騎50cc的電動車，光硬體方面就無法進入車圈。

另雷嘉汭還和桃園有個淵源，她原本名叫雷嘉納，有次在桃園算命，老師告訴她名中有「納」對她不好，因此就換了個水字邊的「汭」，改名後是否有明顯的變化？她坦言：「身體有變得比較好，有種健康活潑正能量的感覺。」