由温昇豪、陳少卉、陳澤耀領銜主演新片《我和我的賽車老爸》，繼入選台北電影節世界首映之後，國際又傳來捷報，確定獲得第6屆馬來西亞國際電影節（MIFFest）閉幕片，也是該電影節舉辦至今首部入選為閉幕片的台片，導演張書瑋期待該片能在更多國家映演、進軍國際影展，並為台馬電影的合作未來，立下良好的典範。馬來西亞出生的出品人暨製片張煒珍也感性表示：「期待馬來西亞的朋友能透過電影，看到台灣南部最美的風景和溫暖的情感。」

即將邁入第6屆的馬來西亞國際電影節，將在今年7月23日至29日於吉隆坡盛大舉辦。評審團主席已正式確定為香港名導杜琪峰，其他評審團成員包括代表越南的著名女演員張玉映（Truong Ngoc Anh）、日本知名導演廣木隆一、大馬演員茲贊拉薩（Zizan Razak）以及新加坡知名電影人邱金海。金馬影后張艾嘉是本屆終身成就獎得主，也憑主演《燈火闌珊》將角逐最佳女主角獎，片中演員周漢寧及蔡詩韻亦獲得男女配角提名；而劉國瑞的《白日青春》更獲得最佳導演、劇本提名，黃秋生也入圍最佳男主角。

張艾嘉是本屆馬來西亞國際電影節終身成就獎得主。（主辦方提供）

過去曾有諸多如《無聲》、《灼人秘密》、《引爆點》、《小美》、《再見瓦城》、《大佛普拉斯》、《強尼‧凱克》、《血觀音》、《上岸的魚》等台灣電影入選該電影節進行映演。電影節主辦方大讚：「將帶您踏上一場穿越父子之間錯綜複雜關係的情感之旅。導演張書瑋熟練地將我們帶入振奮人心的賽車世界，熱情與決心在片中相互碰撞。引人入勝的故事，超越了激增的腎上腺素，強調出韌性、毅力和不顧一切永不放棄夢想的價值觀。在夢想受到挑戰的世界裡，無論路上有什麼阻礙，《我和我的賽車老爸》是永不投降的有力證明。」《我和我的賽車老爸》今年秋天將上映。