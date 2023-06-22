今（22）日是端午節，不少政治人物都應景的在臉書貼出有關粽子的文章。民進黨台北市議員許淑華也發起猜粽子大賽，讓網友猜猜她手上拿的是什麼粽子。對此，不少網友都回答「包粽（中）」，讓許淑華非常開心。

許淑華中午在臉書PO出一張照片，稱「端午節連假要開始囉！今年大家準備吃什麼粽」，並要民眾們猜猜她手上拿得的是什麼粽子，旋即吸引諸多網友的討論。

除此之外，許淑華還提到，最近幾年常常在端午節期間，於網上掀起粽子界的「南北大戰」，北部粽、南部粽都各有各的擁護者，也請大家猜猜看她最喜歡的是哪種口味？

對於許淑華出的題目，網友紛紛表示「我吃太多粽子，但2024許淑華立委包粽」、「包（中）粽」、「個人偏愛南部粽，多吃幾顆胃也不會痛，熱量也少些」、「什麼粽都不重要，重要的是明年2024立委妳一定包粽～加油」、「南部粽，我也是愛南部粽香味特別美味」、「好運攏粽來」。