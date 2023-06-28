國民黨籍宜蘭縣議員莊淑如的父親莊阿養，為求莊淑如順利當選，去年10月初以4000元買票，莊阿養被判2年6月徒刑，宜蘭地院今（28日）判莊淑如當選無效。

法院指出，現今選戰動員大量人力、物力，各候選人無不成立競選團隊全力以赴，組織分工各司其責，由候選人獨立參與，規畫全局的狀況，現今已無法想像，因此選罷法第120條第1項第3款規定的賄選行為，不以當選人本身親自實施為限。

法院指出，莊淑如為莊阿養之女，莊阿養先前在2003、2006年間，因賄選罪名被法院兩度判決有罪確定，莊阿養對賄選相關法律規定違反之處罰，應非常熟悉，莊淑如與莊阿養均明知選舉如果採取賄選的不正當手段，將遭受刑事追訴及當選無效風險，依一般經驗法則，若非事前徵得莊淑如明示或默示的同意，或不違反莊淑如的本意，莊阿養豈會甘願冒此風險，擅自主張向他人買票。

法院指出，莊淑如競選總部成立茶會時，同意莊阿養參與競選活動，莊阿養拜訪朋友也都隨身攜帶文宣等，莊淑如至少已經默許莊阿養的賄選行為，否則不會容任極可能再度賄選的莊阿養參與本次競選活動，因此與自己親手賄選無異，故應當選無效。