楊麗香4日上午帶著上百支持者現身公所登記，展現要團結勝選的氣勢。(吳建輝攝)

彰化縣北斗鎮長李玄在因貪污圖利罪入獄，依規定鎮長懸缺要在3個月內辦理補選，綠營派出前縣議員江熊一楓參選，李玄在的妻子、前北斗鎮長楊麗香，這次代夫出征再度參選，楊麗香4日上午帶著上百支持者現身公所登記，展現要團結勝選的氣勢。

北斗鎮長補選登記日至5日下午截止，目前登記的除了受矚目的楊麗香、江熊一楓之外，還有前鎮長洪三民，北斗國中家長會榮譽會長、參選本屆北斗鎮長的顏宏霖，已形成4搶1的局面。

綠營徵召前縣議員江熊一楓參加北斗鎮長補選，日前她表示，「李家帝國統治5屆13年，父親、兒子、媳婦輪流做，北斗人已經「凍未條」，因此招喚她出來參選」，她強調改變需要勇氣，她有勇氣來改變北斗。

楊麗香表示，這次再次參選鎮長就是抱持著為民服務的初衷不變，過去她為北斗鎮的努力，相信鄉親都有目共睹，北斗鎮正在進步，也希望能夠持續進步，讓我們的社會福利能夠更健全，讓鄉親能夠安心、放心的拚經濟。

面對對手批評「李家帝國」楊麗香說，她出來參選是希望延續李玄在的政策，在民主社會獲得民眾肯定，鄉親才會一票一票支持，他們才有這幾次的競選成功，在這21世紀希望大家不要再存有帝國主義思想，選賢與能，才能讓北斗更進步。