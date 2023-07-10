金門縣選舉委員會於今（10）日上午召開第248次委員會議，討論烏坵鄉長蔡燕明於今年6月28日辭職後補選程序及公告等事項，經決議定於9月16日舉行補選投票。

金門選委會指出，蔡燕明於2023年底金門縣五合一地方選舉當選烏坵鄉第11屆鄉長，惟因個人因素辭職，並經金門縣政府核准自今年6月28日起生效，金門縣政府並函請金門選委會啟動補選程序。依地方制度法第82條第4項規定，鄉（鎮）長辭職者，應自事實發生之日起3個月內完成補選，本次補選經金門選委會委員會議決議，定於2023年9月16日舉行投票，並定於7月10日發布補選公告及候選人登記公告，8月2日至8月4日受理候選人登記。

金門選委會今日上午召開的第248次委員會議中，除針對金門縣烏坵鄉第11屆鄉長補選工作進行程序表等4項提案討論並作成決議，另就中選會之重要指示令函，包括第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉選票印製及人員招募等作業事項進行討論及各項重要工作報告。