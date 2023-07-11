金馬聯合服務中心與議員今日邀相關單位召開協調會，解決畜牧業影響飛安與環境汙染問題。(圖／蔡其雍服務處提供)

為解決金門山外溪沿岸養牛業者侵佔國有土地，以及金寧鄉機場段遭堆置酒糟及穀殼招來鳥類影響飛安問題，行政院金馬聯合服務中心執行長楊上德與議員蔡其雍，今(11)日特別邀集相關單位共同召開協調會，針對業者侵佔國有地及損害附近民眾權利問題，協調相關辦法，並期盼輔導養牛業者盡速遷移出山外溪上游歸還國有地，及清除金寧鄉機場段堆置的酒糟及穀殼。

楊上德表示，金馬聯合服務中心針對兩項侵佔國有土地案，已與國有財產署進行談話，今日的會議旨在協調中央與地方相關權責單位，並積極協助處理問題，避免損害再擴大。楊上德說，行政院指示若國有土地遭侵佔之情況，決不容忽視。

議員蔡其雍強調，山外溪沿岸上游畜牧業者已長時間侵佔國有土地，於前年底已取得土地塔后段309-2地號國產署土地租約，然而直到今日仍未取得興建牛舍的建築執照，且興建牛舍曠日廢時，不知何年何月才能完全將牛隻遷移至新的牛舍。該案已是長年尚未解決的案件，造成附近居民怨聲載道，同時嚴重汙染當地環境與水資源，相關權責單位必須有肩膀，積極想方設法解決問題，而非僅用行政裁處的方式消極處理。

蔡其雍也說，將酒糟及廢棄太空袋長時間堆置在金寧鄉機場段國有土地的當事人，經環保局及國有財產署警告屢勸不聽，並且近期飛機撞擊鳥類事件頻繁，在一定程度上是堆置高粱廢棄物所造成的，這部份已嚴重損害飛安及周邊土地所有人權利，必須強制其改善並連續裁處，必要時追究其民事及刑事上之責任。

財政部國有財產署北區分署金馬辦事處主任張翠芳表示，針對堆置高粱廢棄物一案已於6月2日函文，限當事人於6月30日前騰空地上物返還土地；目前當事人仍未改善，將以涉刑法第320條第2項意圖為自己或第三人不法之利益而竊佔他人不動產罪嫌，移請福建金門地檢署偵辦。

張翠芳還提出，針對畜牧業者遷移案，也可對土地方面進行處理。她說，當初將塔后段309-2地號出租給畜牧業者，是因為縣府為輔導業者遷移，出具核有提供使用必要處理意見表，才協調國產署出租土地，但如今業者消極不配合遷移，請縣府考慮該文件是否註銷。

建設處長張瑞心說明，針對山外溪養牛遷移案，縣府已於去(2022)年11月2日與畜牧業者簽屬牛隻遷移合作備忘錄，限養殖場於2024年1月31日前完成牛隻遷移作業。目前漁牧科現階段正在協調，建議養牛戶將部分牛隻賣掉，並補助適當費用，以鼓勵養牛戶盡速遷移。

環保局副局長楊忠盛則表示，針對堆置酒糟及廢棄物一案，在會議中已與金門航空站、國有財產署協調，一同對當事人之不法行為進行連續裁處，同時也會盡速與國產署協助當事人清理，避免造成飛安疑慮，另協同建設處依權責輔導畜牧場之污染防治。