新竹縣鳳山溪水遭到汙染，日前還有居民向行政院副院長鄭文燦陳情，盼中央「救救關西鎮」。民進黨立委洪申翰10日在臉書發文指出，新竹縣長楊文科早就知道這件事，卻睜一隻眼閉一隻眼。他痛批，新竹縣政府早就發現工廠裡有非法的有害事業廢棄物，還縱容這家工廠偷排，楊文科必須出來說清楚、講明白！

洪申翰表示，他接獲新竹縣關西鎮居民陳情，在上個月發現，空氣中和自來水散發臭味。更扯的是，居民表示連作為自來水及農業灌溉水源的鳳山溪，水面也漂浮著不明來源、有色的汙染物質，目前正與部會釐清後續處理該由誰負責，此案也移送檢調單位調查。

洪申翰質疑，根據環保署提供的「新竹縣關西鎮鳳山溪環境污染事件檢測數據彙整表」顯示，周遭的邊坡土壤、溪水都驗出「苯乙烯」汙染，但苯乙烯屬於「有害事業廢棄物」，而鳳山溪流域作為新竹縣政府公告的「關西飲用水取水口一定距離」，範圍內應不能設置汙染性工廠，周邊工廠更沒有經核准可以收受苯乙烯等有機廢溶劑。

洪進一步指出，在河岸邊「艾斯巴達有限公司」外的邊坡，有多桶不明來源的有機廢溶液，周邊的土壤也有檢驗出吸附苯乙烯等化學物質。早在今年3月，就有媒體報導艾斯巴達公司被查獲在工廠內違法貯存16公噸的化學廢液。他質疑，到底在這幾個月間，多少有機廢溶液，這樣被偷偷的倒進鳳山溪？

洪申翰說明， 所有工廠和再利用機構收受「有害事業廢棄物」，依法都需要向「地方政府」申請，甚至每季需要備查資料。艾斯巴達有限公司沒有申請、卻有收受，新竹縣府繼續睜一隻眼、閉一隻眼，罔顧居民用水安全。

「楊文科你還要再睡下去嗎？」洪呼籲楊文科說清楚，該工廠難道有什麼背景？讓新竹縣府可以放任早就發現工廠裡有非法的有害事業廢棄物，還縱容這家工廠偷排？

他指出，過去3年內，新竹縣關西鎮已經發生至少6次土壤和水污染事件，導致許多關西鎮民不敢相信水龍頭打開的自來水是安全的，接下來，他也會持續追蹤這起案件，還給環境乾淨的水資源。